Congo-Kinshasa: Décès d'Étienne Tshisekedi - Premiers hommages rendus à Bruxelles

Entre-temps, le gouvernement et l'UDPS ont annoncé, chacun de son côté, la mise en place d'une commission en vue d'organiser les obsèques d'Étienne Tshisekedi sans un programme clair et précis par rapport au rapatriement du corps.

En attendant le rapatriement du corps attendu dans les prochains jours, le Royaume de Belgique d'où Étienne Tshisekedi a rendu son dernier soupir a pris les choses en mains en organisant les premiers hommages officiels en faveur de l'illustre disparu. Dans la capitale belge, apprend-on, l'heure est au recueillement en mémoire du président des sages du Rassemblement dont le corps est exposé dans une grande salle du Palais des expositions du Heysel, dans le nord de Bruxelles. Bel hommage rendu par l'ancienne Métropole à l'ex- président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) décédé huit jours après avoir quitté le Congo en pleines négociations sur la mise en place d'une transition politique destinée à sortir pacifiquement de la crise provoquée par la non-organisation des élections dans le délai constitutionnel.

Dans la foulée, le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reyders s'est rendu personnellement le vendredi 3 février à la résidence du défunt à Bruxelles pour présenter ses condoléances à la famille biologique et aux proches et témoigner de sa solidarité. Même élan de compassion de la part des Congolais de la diaspora qui n'arrêtent d'affluer au Palais 2 de Bruxelles Expo. Cependant, au pays, les choses ne tournent pas rond en termes d'organisation des obsèques. Alors que le gouvernement, via son porte-parole Lambert Mende Omalanga, a annoncé des « funérailles dignes » à la hauteur de la stature du disparu après avoir reçu des instructions claires du chef de l'État quant à ce, il s'avère que le parti d'Étienne Tshisekedi ne voit pas les choses de la même manière. Pour les cadres et militants de l'UDPS qui manifestaient il y a quelques jours devant la résidence du défunt à Limete, « il faut que ça soit le gouvernement issu de l'accord du 31 décembre qui puisse organiser le deuil » de leur président. À l'UDPS, on est convaincu que ce sera là un signal fort qu'aura lancé le président Joseph Kabila par rapport à la nécessité de se conformer à l'accord du 31 décembre dont on attend l'application stricte des dispositions dans les meilleurs délais.

Une façon pour l'UDPS de faire pression pour que le nouvel exécutif national censé découler dudit accord soit mis en place avant le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi. « C'est le Premier ministre désigné par l'UDPS qui doit recevoir le corps de notre leader », fulminent les militants du parti qui promettent des troubles dans le cas contraire. La difficulté est que la Cénco a déjà suspendu les discussions autour de la mise en place du nouveau gouvernement dans le cadre des arrangements particuliers liés à l'accord de la Saint-Sylvestre jusqu'à l'enterrement d'Étienne Tshisekedi et son directoire s'apprête à se rendre à Bruxelles pour prendre part à la messe de suffrage qui y sera organisé en sa mémoire. Une situation qui rend illusoire le vœu des militants et cadres de l'UDPS et du Rassemblement obligés de regarder la réalité en face.

En attendant, les deux comités d'organisation mis en place, tant au niveau du parti que du gouvernement avec à sa tête le ministre de l'intérieur, travaillent séparément sans un programme clair des obsèques proprement dits qui se fait toujours attendre.