Congo-Brazzaville: Diplomatie - Harry Purwanto nouvel ambassadeur de l'Indonésie au Congo

Harry Purwanto, ambassadeur de la République d'Indonésie en République du Congo, avec résidence à Abuja a présenté le 4 février les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l'Etranger, Jean-Claude Gakosso.

Agé de 62 ans, le représentant de l'Indonésie au Congo, Harry Purwanto est un diplomate de carrière. Après avoir obtenu sa licence en droit à l'Université de Gadjah Mada, Harry Purwanto a suivi plusieurs formations en diplomatie.

Il est entré au ministère des Affaires étrangères de son pays en 1986, et a occupé d'importantes fonctions, dont celles : d'ambassadeur d'Indonésie à Helsinki en Finlande, de chef de mission adjoint de l'ambassade d'Indonésie à Washington DC.

Une note du ministère des Affaires étrangères indique que, les relations entre les deux pays sont timides et se limitent à quelques contacts. S'agissant de la coopération, il n'existe aucun cadre juridique réglementant la coopération entre les deux pays, même si quelques actions ont été réalisées dans le domaine de la formation et de l'éducation.

En effet, le gouvernement Indonésien a offert au gouvernement congolais quatre bourses au titre de l'année académique 2011-2012. En matière d'éducation, et dans le cadre du partenariat avec les pays en développement, le ministère indonésien de l'Education et de la culture a également offert 120 bourses de troisième cycle et 10 de niveau licence pour l'année 2015. Cependant, le Congo n'a pu bénéficier de ces offres pour des raisons liées à la langue.

Pour le ministère des Affaires étrangères, l'absence d'un cadre juridique constitue une entrave au développement de la coopération entre les deux pays. On estime qu'il serait souhaitable de combler ce vide juridique par la signature d'un accord-cadre de coopération.

« L'Indonésie étant un pays émergent dont l'économie repose sur l'exploitation du pétrole et du gaz, les deux pays pourraient coopérer dans le domaine de la recherche, la prospection et la production des hydrocarbures. La coopération pourrait s'étendre sur d'autres domaines tels que l'agriculture, les nouvelles technologies et le développement durable », indique la diplomatie congolaise.

Signalons que le Congo et l'Indonésie ont établi leurs relations diplomatiques en 2004. L'ambassade du Congo à Beijing, en Chine, a juridiction sur l'Indonésie. Celle de l'Indonésie à Abuja, au Nigéria, a juridiction sur le Congo.

Dans les prochains jours, le nouvel ambassadeur de l'Indonésie au Congo, Harry Purwanto présentera ses lettres de créance au président de la République.