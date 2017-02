Afrique: CAN 2017 - Cameroun-Egypte en finale, rien d'étonnant pour Giresse

Le Cameroun et l'Egypte s'affrontent ce dimanche en finale de la CAN 2017. Une finale que personne n'avait vu venir, vu que les deux équipes n'étaient pas très attendues. Mais Alain Giresse n'est pas de cet avis. Pour lui, dire que les Lions indomptables et les Pharaons ne sont pas attendus, c'est oublier qu'ils sont deux grandes nations de football africain.

« Je vois que ça surprend certains alors qu'il s'agit de deux grandes nations du football africain. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'on ne les attendait pas là, c'est le Cameroun et l'Egypte quand même », a lâché le sélectionneur du Mali dans une interview accordée à Le Buteur avant de revenir sur l'équipe d'Egypte. « Maintenant, les Egyptiens ont été impressionnants, ce que je trouve très intéressant est que cette nation a raté les trois dernières CAN mais ils ont travaillé les moyens pour devenir un exemple de réussite. C'est la meilleure réponse aux adeptes de tout refaire et casser le boulot des prédécesseurs. Ils n'ont pas gagné sept CAN pour rien et ils sont en passe de gagner une huitième en parallèle avec six points engrangés en deux matchs lors des éliminatoires CM 2018 ».

En ce qui concerne le Cameroun, Giresse pense que même l'absence des huit joueurs déserteurs n'a pas eu de répercussion sur l'équipe.

« Non, ça reste le Cameroun ! Vous allez me dire qu'ils se sont passés de huit joueurs essentiels qui n'ont pas pu faire la CAN mais le potentiel de cette nation est énorme. Ils ont su jouer avec leurs qualités d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec un jeu rigoureux et une grande envie de gagner. Après, lorsque vous me dites Egypte-Cameroun en finale de Coupe d'Afrique, je trouve qu'il n'y a rien de surprenant ni encore moins un exploit pour deux nations du football réputées du continent ».