Maroc: Amine Harit - France ou Maroc ? Il n'a pas encore choisi

Vainqueur de l'Euro U19 cet été avec l'équipe de France, Amine Harit a encore la possibilité de jouer pour l'équipe A du Maroc. Et alors que son nom est de plus en plus cité chez les Lions de l'Atlas, il ne veut pas encore décidé.

« Hervé Renard a fait une très bonne compétition avec ce groupe, d'autant qu'il y a eu des blessés. En quarts de finale contre l'Égypte (lors de la CAN, Ndlr), ils méritaient de gagner. (... ) Ça parle beaucoup. Moi, j'ai commencé quelque chose avec l'équipe de France depuis les U18. On vient de gagner l'Euro, on a une coupe du monde qui se profile en mai. Pour l'instant, je suis concentré sur l'équipe de France. (... ) On ne sait pas de quoi l'avenir est fait.

Pour l'instant, je suis en équipe de France avec les jeunes. Si je n'ai pas la possibilité d'aller plus haut, j'irai au Maroc. Mais là, je ne vois que la sélection des jeunes et la Coupe du monde qui arrive en mai. C'est mon objectif principal », a indiqué Amine Harit dans les colonnes de Ouest-France.