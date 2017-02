Tunisie: Ligue 1 - Nice - Younes Belhanda de retour pour derby azuréen

Le derby de la Côte d'Azur au stade Louis-II s'avère être aussi un choc au sommet de la Ligue 1 entre deux équipes qui font une brillante saison. Monaco reçoit son voisin de l'OGC Nice à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Lucien Favre pourra compter sur Younes Belhanda.

En effet, bonne nouvelle pour le Gym et pour le spectacle. Blessé à un pied depuis fin 2016, Younès Belhanda devrait faire son retour à la compétition contre l'AS Monaco, ce samedi. C'est son entraîneur qui l'a annoncé en conférence de presse.

« Younes Belhanda a fait sa première séance mercredi, ça s'est bien passé. On verra, mais je pense qu'il sera là. Il y a encore quelques petits bobos, autrement ils ont tous repris » a assuré le coach suisse. Le seul qui reste certain d'être absent est Ricardo Pereira et « ça va encore durer » d'après Favre. Le latéral né à Monaco, Olivier Boscagli, devrait également manquer à l'appel selon Nice-Matin. Les nouveaux venus que sont Mounir Obbadi et Bassem Srarfi ne seront pas du voyage. Ricardo Pereira (blessé), non plus.

Avec 12 points d'avance sur l'actuel quatrième, l'OGCN se rapproche doucement d'une place sur le podium synonyme de qualification en Ligue des Champions. Face à ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle dans l'Hexagone, les Aiglons adopteront un système de jeu prudent. Chose rare, les deux équipes occupent les deux premières places au classement de la Ligue 1. Ce n'est donc pas seulement un derby azuréen mais un véritable choc au sommet qui aura lieu cet après-midi au stade Louis-II. Le spectacle s'annonce prometteur car Monaco, qui a étrillé la plupart de ses adversaires depuis août, s'est fait corriger 4-0 par les Aiglons au match aller.

Le groupe niçois :

Cardinale, Benitez - Souquet, Baysse, Burner, Le Marchand, Dalbert, Dante, Sarr - Seri, Walter, Cyprien, Koziello, Eysseric, Belhanda - Balotelli, Plea, Donis.