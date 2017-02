Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Monaco/ Tiémoué Bakayoko - « On va leur rentrer dedans »

Les affiches se multiplient en Ligue 1. Une semaine après avoir repris son fauteuil de leader en arrachant un point au Parc des Princes (1-1), les Monégasques reçoivent Nice, son dauphin. Les joueurs de la Principauté veulent continuer sur leur lancée et décrocher un précieux succès qui permettrait de confirmer leur domination sur la Ligue 1, et de prendre 3 points d'avance sur leur dauphin qui est pour l'instant à égalité de points.

Pour ce derby de la Côte d'Azur, les Monégasques doivent relever la tête, eux qui avaient été balayés chez les Aiglons en septembre dernier (0-4).

« Au match aller, ils nous ont mis en difficulté, on a pris une valise, a confié Tiémoué Bakayoko. Ça nous a piqués mais nous n'avons pas de sentiment de revanche. C'était un autre contexte. Aujourd'hui, on est bien avec des résultats positifs. C'est important pour nous de montrer une autre image et de remporter le match ».

Le milieu de terrain de l'ASM s'attend, en tout cas, à un duel âpre face aux Aiglons pour le compte de la 23ème journée de la Ligue 1. « C'est une ferveur particulière. On connait le climat d'un derby, le stade sera plein avec beaucoup de supporters monégasques et niçois. Nous savons ce que cela représente pour les supporters. Ce sera un derby animé mais équilibré. On va leur rentrer dedans, on est à la maison ».