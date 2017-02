Gabon: La grève des enseignants du secteur public ne faiblit pas

« Nous, nous attendons que Florentin nous invite à une négociation de plus, afin que l'école démarre. Il passe en force pour dire qu'il va suspendre les salaires, qu'il va licencier les gens. On va voir. Nous sommes prêts et nous assumons », a déclaré à RFI, Simon Ndong Edzo, responsable du syndicat des grévistes (Conasysed).

Au Gabon, la grève des enseignants du secteur public a atteint des proportions alarmantes. Les élèves ne vont plus à l'école depuis plusieurs semaines. Les enseignants revendiquent le paiement des primes et l'amélioration des conditions de travail. Lundi 30 janvier, le ministre de l'Éducation nationale a sorti une circulaire. Il menace de radier les grévistes. La situation se corse.

