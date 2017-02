Madagascar: Antalaha - Vol de bois de rose saisis

Quoi qu'il en soit, les circonstances du vol sont rocambolesques. Étant donné que les quelque 200 rondins dérobés étaient enterrés à plusieurs mètres dans des fossés, s'en emparer relevait d'un véritable tour de force. Une telle opération nécessite une grande mobilisation de moyens humains, à moins d'un important déploiement logistique, à l'instar du recours à des pelleteuses, des élévateurs et de camions, d'autant plus que les malfaiteurs ont réussi l'impossible en déterrant et en embarquant en une seule nuit des centaines de rondins massifs pesant plusieurs tonnes.

Au nombres de 200 environ, les rondins en question ont été enterrés dans cinq fosses. Les gendarmes préposés à la surveillance du bois saisi semblent avoir été bernés la nuit du vol. Les informations communiquées révèlent qu'ils se seraient absentés de leur poste pour raccompagner le commandant d'un bateau, son assistant, ainsi que le mécanicien de bord. En creusant cette piste, les enquêteurs ont décelé que le propriétaire du cargo, dont le commandant de bord a été escorté par les gendarmes incriminés pour abandon de poste et des rondins que ces derniers étaient censés surveiller est un seul et même opérateur économique.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.