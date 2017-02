Cote d'Ivoire: Lutte contre le tabagisme - Les Burkinabè s'inspirent de l'expérience ivoirienne

Le chef de la délégation se dit satisfait du voyage d'études qui permettra, après restitution, à son pays de mettre en place des réformes et de copier le système ivoirien.

Dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour la mise en oeuvre de la convention-cadre de lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), une délégation du Burkina Faso a effectué une visite de travail de trois jours en Côte d'Ivoire (du 31 janvier au 2 février).

Cette mission dite d'études sur la taxation des produits du tabac et le prélèvement des ressources financières pour le secteur de la santé avait pour but de permettre au pays hôte de s'imprégner de l'expérience ivoirienne en la matière. Lors de la restitution des travaux, le 2 février, à la salle de conférences du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, au Plateau, en présence du représentant résident de l'Oms, le Dr Jean Marie Yaméogo, des acteurs de la lutte contre le tabagisme, de la douane et des impôts, Kadio Haruna, conseiller technique du ministre burkinabè de la Santé, chef de la délégation, s'est dit émerveillé par la politique ivoirienne sur la question.

Il a notamment relevé que la Côte d'Ivoire est en avance dans le mécanisme de taxation, salué le travail effectué par le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la taxinomie (Pnlta) à travers sa politique d'application : décret 2012-980 (interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun) du 10 octobre 2012. « Nous avons pu constater l'effectivité de cette mesure qui inflige des contraventions à tous les contrevenants. Et c'est vraiment bien ! », a-t-il apprécié. Car, informe-t-il, au Burkina Faso comme dans plusieurs pays, c'est l'effectivité de cet arsenal juridique qui pose problème.

Le chef de la délégation se dit satisfait du voyage d'études qui permettra, après restitution, à son pays de mettre en place des réformes et de copier le système ivoirien. Le Dr Zotoua Ernest, directeur coordonnateur du Pnlta, a, quant à lui, rappelé les grands axes des actions menées par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique par le truchement du programme qu'il dirige.

En matière de prévention, il a rappelé les nombreuses campagnes de sensibilisation effectuées par le programme, en collaboration avec la société civile et autres, dans les établissements, les lieux publics, etc., pour attirer l'attention des populations sur les dangers liés au tabac.

Il a également évoqué la formation des médecins de santé scolaire qui se chargent de l'encadrement des plus jeunes, l'ouverture d'une unité spéciale de prise en charge des cas, au Chu de Cocody, etc. « Nous leur avons montré notre stratégie en matière de lutte afin que la jeunesse qui est la plus vulnérable n'ait pas facilement accès au tabac », a-t-il précisé.