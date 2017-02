Cameroun: Finale CAN Gabon 2017 - Paul Biya envoie 100 millions FCFA aux Lions indomptables

Pour cette finale de la Can qui met aux prises ce dimanche 05 février 2017 Camerounais et Egyptiens, plusieurs têtes couronnées, ont foulé le sol gabonais hier samedi. Il s'agit de : Gianni Infantino, président de la Fifa, Samuel Eto'o, ancien capitaine des Lions indomptables.

La mirobolante somme, a été portée à Benjamin Moukandjo et à ses camarades, par Dieudonné Samba, conseiller spécial à la présidence de la République, et émissaire du chef de l'Etat auprès des Lions indomptables. Lequel émissaire spécial, porteur des espèces sonnantes et trébuchantes, a indiqué que celles-ci, matérialisent le soutien du chef de l'Etat, ainsi que de son épouse Chantal Biya.

