Mauritanie: Des solutions écologiques et de droit au scandale du Parc du Diawling.

En contribution à la célébration de la journée mondiale des zones humides le jeudi 2 février 2017 dernier je me suis donné durant ce week-end à étudier les textes de la convention internationale de Ramsar (Iran) relative à la protection des zones humides en vue de trouver une solution au scandale du luxe insultant de l'accaparement par le Parc de Diawling de 204m3/s soit 6.433.344.000m3/an au profit du développement exclusif des oiseaux migrateurs et phacochères en contrepartie de miettes jetées aux populations de N'Diago .

Ces eaux douces du fleuve d'une quantité de 6.433.344.000m3/an (qui sont maîtrisées par les 8 ouvrages vannés (Cheyal, Lemer, Aftout, Goup, Azona, Ibrahima, Moushayeb, et Gouére) de la Digue rive droite construite par l'OMVS pour notre pays en contrepartie d'un lourd endettement auprès des institutions internationales arabes et européennes dans les années 70 et 80) nt un potentiel non exploité.

La lecture positive (non exclusivement aviaire) des textes de la convention de Ramsar de 1971 m'inspire de proposer l'irrigation en riziculture, arboriculture, céréales , légumes et fourrage une surface de 1.072.224 ha ( à la base d'un besoin d'eau de 6000m3/ha/an)pour créer des dizaines de milliers d'emplois à la porte de Nouakchott pour produire plus de 10 millions de tonnes de céréales, fruits légumes, légumes, fourrages .

Etant donné que conformément aux dispositions de l'article 9. 5. de la Convention Ramsa :

« Toute Partie contractante ( par exemple la Mauritanie) a le droit ... pour des raisons pressantes d'intérêt national, de retirer de la Liste (comme demandé par notre Ministre de l'Hydraulique N° du ) ou de réduire l'étendue des zones humides( comme j'avais proposé à 60 ha comme au Parc de la Camargue en France au lieu de 60.000 ha accaparés par notre Parc) déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l'organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées. ».

J'avais proposé dans mon interview récente du à la TV d'El Mouritania d'affecter les 60.000 ha du Delta à la production de 600.000 tonnes de riz soit 3 fois nos besoins riz à un coût de 30 UM/Kg (après viabilisation et équipement) au lieu de 200 UM/kg actuellement. (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=406009926401205&id=174916406... ).

Comme la convention internationale de Ramsar inclue clairement les riziéres dans la liste des zones humides à développer et à protéger, je demande au Gouvernement mauritanien d'actionner l'art 9.5 en urgence pour casser l'option monopoliste aviaire et "phacochériste" du Parc de Diawling en faveur du développement extensif en faveur de la valorisation du delta irrigable sans pompage en riziculture et le million d'ha dunaire et autres avoisinant à l'image du Sénégal qui valorise ses cordons dunaires voisins par aspersion sous pivots (usine de Tomates de la SOCAS en face de Keur Masséne) et même sites lointains par le transport des eaux vers les Zones sahariennes pour développer les Oasis modernes télé irrigables à distance par téléphones proposées dans la même sortie télévisée sus évoquée..

Nouakchott le 5 Février 2017

Expert en développement

Ancien Préfet de Keur Masséne