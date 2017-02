Cameroun: Nadia Ewande dans le Boeuf-Bourguignon de Jacky Moiffo

« Ce qui ne tue pas rend fort »; cette adage colle à la peau de notre invitée de ce « Boeuf-Bourguignon ».

Comme beaucoup de chanteurs de sa génération, c'est au sein des orchestres scolaires,dans les années 80, que la jeune Jacqueline, affectueusement rebaptisée « Nadia » par sa maman, commence à écumer les podiums à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, pays de Manu Dibango.

Suite à un concours de chant, qu'elle remporta, les Djené Djento, l'auteur de « Débroussailler », feu Charlotte Mbango et autres la convaincus de rallier Douala,la capitale économique, et surtout terroirs de prédilection du Makossa, ceci afin de faire carrière.

Pour parfaire son apprentissage, l'ancienne élève du CES de Biem-assi et du Collège Montesquieu à Yaoundé rencontre, au début des années 90, le Mythique groupe « Black Styl », dont elle demeure encore aujourd'hui l'unique femme qui a été membre,bien tenu par les ténors du Makossa que sont: feu Nellé Eyoum, François Nkotti, Emile Kanguè et même le capitaine de l'équipe nationale du Makossa, un certain Toto Guillaume.

Aux côtés de ces monstres de la chanson camerounaise, un album voit le jour en novembre 1992, opus dans lequel la jeune Nadia se fait immédiatement remarquer pas les mélomanes,et fans du Makossa, pour son interprétation de la chanson far de l'album. Une étoile est née.

Par la suite, celle qui devient l'épouse de l'un des plus grands animateurs de radio que l'Afrique centrale ait jamais connu, interprétera des chansons écrites par Moïse Bantéké, puis qu'il s'agit de lui, avec des succès toujours aussi retentissements.

« La grippe est venue par chez nous... », chantait Joe Dassin. Dans la famille, plus grave qu'une simple grippe, Nadia se retrouve en France car malade. Très soutenu par son époux, celui-ci disparaîtra quelques années après, laissant une veuve malade, et des orphelins désemparés, même au delà de sa famille, ceci car quelques animateurs de radio, et même des journalistes,tel que Jacky Moiffo, tiennent de Moïse Bantéké leurs différentes vocations.

Pour l'amour de cet homme,si généreux,et pour leurs enfants, dont l'aîné suit les traces de papa, la très courageuse Nadia est restée dans le métier, en a appris un autre qui lui permet de s'occuper des enfants. Son nouvel album est paru récemment et vous y découvrirez la même sensualité à la voix suave.