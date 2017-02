Afrique: CAN 2017 - 5 joueurs à suivre dans la finale

Grande finale de la CAN 2017 ce dimanche à Libreville entre le Cameroun et l'Egypte. Les deux équipes ont survolé le tournoi sans défaites jusque-là et présentent des joueurs qui peuvent faire la différence. Nous vous présentons notre Top 5 à suivre.

Fabrice Ondoa, (gardien, Cameroun)

Très peu connu avant l'entame du tournoi et notamment en raison de son statut de joueur inutilisé dans son club de Seville, le jeune gardien s'est révélé un élément essentiel des Lions indomptables. c'est lui qui offre les quarts à son équipe contre le Gabon avant de réaliser des parades contre le Sénégal lors de la séances des tirs au but. dans la pure tradition des derniers remparts du Cameroun (Nkno, Alioum Boukar, etc... )

Michael Ngadeu (défenseur, Cameroun)

Son profil rappelle celui d'un certain Raymond Kalla. Comme son illustre ainé, le joueur du Slavia Prague est tout autant dur sur l'homme. Polyvalent, il peut évoluer en défense centrale comme au milieu de terrain et offre des possibilités à son entraineur. A ce panel, il ajoute des buts, déjà 2 depuis le début du tournoi et des buts décisifs.

Mohamed Salah, (milieu de terrain, Egypte)

Deux buts sur deux coups de génie. Le joueur de la Roma n'est pas très en vue dans cette CAN mais son équipe sait qu'elle peut compter sur lui dans les bons moments. Il sera encore surement déterminant face aux Lions indomptables.

Christian Bassogog (milieu de terrain, Cameroun)

On lui reprochait son manque d'efficacité jusque-là. Le joueur d'Aalborg a mis tous ses détracteurs d'accord en marquant le second but de la victoire sur le Ghana en demi-finales. Depuis c'est un idole au pays. Déjà surnommé « Messi » pour ses dribles déroutants et sa vitesse balle au pied, Bassogog a l'occasion de faire encore plus parler de lui. A 21 ans, de quoi s'ouvrir la voie d'une belle carrière.

Essam El Hadary (gardien, Egypte)

Que dire du gardien des Pharaons ? Même à 44 ans, il reste impérial. S'il a fallu attendre les demi-finales pour le voir encaisser son premier but du tournoi, El Hadary a par la suite été le héros de la séance des tirs au but face aux Etalons. face au Cameroun, il court derrière un 5è titre en CAN: record absolu.