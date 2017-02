Algérie: Vers un plan national de développement et de l'entrepreneuriat féminin

Batna — La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Mounia Meslem, a appelé à saisir l'occasion de la caravane nationale de l'entrepreneuriat féminin lancée samedi à partir de Batna pour collecter des informations et des propositions pour le futur plan national de développement et de l'entrepreneuriat féminin.

Présidant la cérémonie de départ de la caravane à la maison de la culture Mohamed Laïd El Khalifa, en marge de la célébration du centenaire de la naissance du héros Mostefa Benboulaïd, la ministre a noté que ce plan sera adopté durant la seconde moitié du mois de mars prochain.

Selon Mme Meslem, ce plan sera clôturé le 23 février courant et donnera lieu à des journées de sensibilisation au profit des femmes entrepreneuses et porteuses de projets, des expositions et des ateliers de formation.

L'essor de l'entrepreneuriat féminin réduira la précarité et la dépendance économique de la femme et permettra à de nombreuses femmes d'échapper à la violence dont elles sont victimes

En marge de cette caravane qui sillonnera Batna du 4 au 8 février, des décisions d'octroi de crédits dans le cadre de divers dispositifs ont également été remises à leurs bénéficiaires.

La ministre de la Solidarité était accompagnée des ministres des Moudjahidine, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l'Artisanat et de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique ainsi que du secrétaire général de l'Organisation nationale des moudjahidine, du PDG de Sonatrach, du wali de Batna et des présidents de plusieurs organisations nationales et de moudjahidine présents au centenaire de Benboulaïd.