Ile Maurice: Rodrigues - L'octroi d'un lopin pour un projet touristique fait polémique

Interrogé, un cadre de l'Assemblée régionale de Rodrigues maintient que toutes les procédures ont été respectées. Il explique que ce promoteur avait obtenu un lopin de terre à Fumier pour un projet similaire, mais l'ancien gouvernement dirigé par le MR avait résilié son contrat. Les responsables d'Ultra Marine Resorts Ltd avaient alors saisi la Cour suprême. Et c'est à la suite d'un commun accord avec le promoteur qu'un autre site lui a été octroyé après que l'affaire eut été retirée.

«Il ne faut pas qu'il y ait un festival de la terre comme à Maurice», dit Johnson Roussety, le leader du Front patriotique rodriguais, à l'express. Candidat aux élections régionales sous la bannière du Mouvement rodriguais (MR), il a diffusé en ligne des extraits d'un contrat que le gouvernement régional a signé avec le groupe Ultra Marine Resorts Ltd, à Anse-Nicolas, à côté de Baie-du-Nord. On peut y lire que le promoteur a obtenu un lopin de terre de 10 000 mètres carrés pour un projet touristique.

