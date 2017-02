Algérie: Entrepreneuriat féminin - Vers une mise en place d'une stratégie nationale

Le directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des wakfs, Boumediène… Plus »

Pour rappel, la campagne de sensibilisation a été lancée aujourd'hui dans la commune de Chlef et se poursuivra jusqu'au 8 février 2017 en passant par les communes de Boukader, Oued Fodda, Ouled Fares et Chettia.

Pour sa part, la représentante du réseau "Entreprendre au féminin", et coach international, Djamila Sandouk a estimé que les femmes, porteuses d'idées et de projets doivent être contactées et accompagnées à travers la formation.

Le même responsable a salué les actions du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme visant à accompagner tous "les projets des femmes porteuses d'idées" à travers le soutien et la formation, dans la mesure où l'Algérie s'est engagée à appliquer les conventions internationales, notamment les décisions de l'Union Africaine (UA) qui a placé l'année en cours sous le thème du dividende démographique.

Chlef — Le secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Rabah Hamdi a indiqué que le ministère était en phase de mettre en place une stratégie nationale de promotion et de développement de l'entrepreneuriat féminin.

