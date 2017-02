Cameroun: Lions indomptables - L'effet Broos

Arrivé dans la discrétion, sur un air de polémique, le Belge marque son territoire par sa personnalité et ses choix osés.

Hugo Broos aura bientôt un an à la tête des Lions indomptables. Embarqué en février 2016, son recrutement avait divisé le monde du football camerounais. Même l'Union ; quotidien gouvernemental gabonais dans son édition d'hier reconnaît que l'ancien défenseur des Diables Rouges de Belgique a été « vilipendé » au Cameroun lors de son arrivée. Depuis qu'il s'est installé, le technicien imprime sa marque et impose son style.

En matches officiels, il compte une défaite en match amical face à la France. Certains de ses choix peuvent paraître déroutants mais le coach reste cohérent par rapport à sa philosophie de jeu. Le sélectionneur qui a hérité d'une équipe gravement malade a lancé de grands travaux pour la sortir du coma. Il avait reçu pour mission de qualifier les Lions indomptables pour la CAN 2017, la Coupe du monde de 2018. Bref, de reconstruire la sélection. Plus qu'une reconstruction, on assiste à une « refondation » des Lions indomptables. Le coach est aidé dans cette tâche titanesque par certaines situations. La dernière en date étant la cascade des forfaits à l'approche de cette CAN.

Ancien footballeur, Hugo Broos qui a animé pendant une douzaine d'années la défense d'Anderlecht et de la sélection nationale belge, fait un immense travail de prospection. Résultat des courses : un groupe homogène construit autour de joueurs anonymes et qui sont en train d'acquérir leur célébrité au Gabon grâce au travail. Sur les 23 joueurs présents à la CAN 2015, huit seulement (Ondoa, Oyongo, Nkoulou, Aboubakar, Mandjeck, Salli, Moukandjo, Clinton Njié) sont au Gabon.

Au début de la CAN, beaucoup de fans avaient de la peine à mettre un nom sur une quinzaine de visages. Le sélectionneur, peut se permettre de mettre sur le banc de touche des joueurs comme Nicolas Nkoulou, Vincent Aboubakar, Clinton Njié devenus remplaçants de luxe. Hugo Broos a lancé son chantier par la défense. L'équipe a déjà une base défensive certaine même si celle-ci reste encore fragile. Le talon d'Achille de l'équipe reste l'attaque. L'animation offensive ne comble pas encore les attentes.

Le coach, doté d'une forte personnalité s'affirme par la connaissance de ses hommes. Sa gestion des matches, son coaching et ses choix sont osés. Son mérite, c'est d'avoir su construire un groupe dans l'esprit qui a toujours été celui des Lions indomptables : le dépassement de soi.