Algérie: Les Algériens ont eu de tout temps un comportement modéré avec les courants religieux

L'intervenant lors de la rencontre a appelé à débattre de sujets profonds dont celui des écoles de fiqh (jurisprudence) par des élites spécialisées loin de toute distension et de manière souple, avant d'exhorter les médias à faire appel à des journalistes spécialistes pour traiter de sujets religieux sensibles, de même que former des imams et des enseignants des sciences de la chariâa pour éviter tout clivage menaçant l'unité de la société.

M. Bouzid a appelé à élargir la vision intellectuelle des ulémas algériens à travers la connaissance de l'histoire dont la conception du "Djihad qui est lié à la terre qu'il faut libérer et non pas celui proclamé aujourd'hui par des mouvances dont Daech."

Mascara — Le directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des wakfs, Boumediène Bouzid, a affirmé samedi à Mascara, que les Algériens ont eu, de tout temps, un comportement modéré avec les courants religieux, loin de l'extrémisme et du fanatisme.

