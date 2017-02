Algérie: Près de 80% des entreprises industrielles ont installé des stations d'épuration des eaux usées

Le directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des wakfs, Boumediène… Plus »

D'autre part, la journée de sensibilisation a été marquée par la présence de près de 300 élèves venus de différentes écoles et d'associations activant dans le domaine de la protection de l'environnement qui ont pris part aux ateliers axés autour de la construction d'un bassin d'eau, de projection de films documentaires et enfin, la création d'un jardin aquatique, a déclaré Sanaa Djebali, chargée de la communication au Jardin d'essais.

Imène Saidi, commissaire au département des forets, a souligné quant à elle, la "grande pression" qui pèse sur les zones humides à Alger, y compris sur le lac de Reghaia, imputant cela au taux important de pollution environnementale qui influe sur la flore, la faune et la qualité de l'eau outre l'exploitation irrationnelle des eaux et des ressources piscicoles.

Après finalisation de l'installation des stations d'épuration des eaux usées initiée en 2015, la commission a envisagé l'entame de la deuxième étape qui consiste à épurer les eaux du lac pour être suivie d'un processus de réintégration des êtres vivants qu'il renfermait auparavant et parvenir à l'investissement et du tourisme environnemental.

A cet effet, M. Messabes a affirmé que la Direction des forets "a tiré la sonnette d'alarme" en raison majeure du taux de pollution enregistré au lac de Reghaia par le lancement, dans une première étape, d'un programme de protection qui prévoyait l'envoi d'avis aux entreprises industrielles qui jetaient leurs déchets liquides et solides dans le lac et alentours.

L'action de sensibilisation et de surveillance de la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, s'inscrit dans le cadre d'un plan global arrêté par la wilaya qui repose sur l'institution d'une commission intersectorielle (ressources en eau, travaux publics, environnement, agriculture et forets...) qui a pour mission la protection de cet espace vital.

Lors d'une journée de sensibilisation organisée aux Jardin d'essais (El Hamma), marquant la Journée mondiale des zones humides (JMZH), le chef de département des forets de la wilaya d'Alger, Abdelkader Messabes, a indiqué que l'on dénombre 140 entreprises situées à proximité du lac de Reghaia dont 80% avaient répondu favorablement aux avis de la wilaya d'Alger et se sont empressées d'installer des stations d'épuration des eaux usées au moment où les autres entreprises restantes font l'objet de surveillance et de suivi par les services compétents.

