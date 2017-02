Angola: Mise en relief de la bravoure des héros du 4 février

Luanda — La bravoure et la détermination des héros du 4 février 1961 pour la libération du pays du joug colonial a été exalté samedi, au cours de l'acte central allusif à la date, réalisé sur la place Marco Historico de Cazenga, à Luanda.

Selon la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, qui a présidé l'événement principal du 56e anniversaire du début de la lutte armée de libération nationale, la date rappelle les héros qui ont lutté avec l'autodétermination pour la conquête de l'indépendance nationale.

Elle a rappelé que c'était le 4 février 1961 qu'un groupe d'Angolais avait pris des machettes et s'était rendu aux prisons de Luanda, pour libérer les prisonniers politiques, attaquant à la machette et d'autres moyens la Maison de Reclus et la prison de Sao Paulo, toutes dans la capitale angolaise.

Carolina Cerqueira a cité le Président de la République, José Eduardo dos Santos, qui a déclaré que "la date a été l'étape décisive vers l'existence d'un pays libre, souverain et indépendant qui est la République d'Angola. Dans la clandestinité ou la guérilla, les Angolais ont combattu avec bravoure. Soyons dignes et continuons cette lutte en renforçant l'unité nationale et la consolidation de l'Etat démocratique de droit démocratique".

Elle a rappelé qu'un mois avant, le 4 janvier, il y avait eu des soulèvements populaires à Baixa de Kassanje, qui ont abouti aux massacres authentiques par les autorités coloniales.

La ministre de la Culture a souligné que l'histoire de l'Angola était pleine de héros qui ont marqué par leurs paroles et leurs actions, et voire par leur propre sang, n'étant pas d'accord avec la présence des autorités coloniales et la subordination de Angolais dans leur propre pays.

"Nous rendons hommage ici à tous ceux qui ont résisté à la puissance coloniale et combattu avec les armes à la main, pour la libération de la patrie angolaise", a-t-elle ajouté.

Elle a appelé les jeunes à étudier l'histoire du pays et à honorer leurs héros, dont certains sont encore en vie.