Angola: Réaffirmation de la détermination de l'Exécutif pour le bien-être des citoyens

Luanda — L'Exécutif angolais est engagé à garantir la reprise de l'exécution des politiques sociales, touchées par la crise économique mondiale, afin de permettre le développement d'un emploi stable, le bien-être des familles angolaises, une forte cohésion et l'intégration sociale.

C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, quand elle présidait, sur la place Marco Historico, à Luanda, l'acte principal du 56e anniversaire du début de la lutte armée de libération nationale.

Carolina Cerqueira a indiqué que ces objectifs ne seraient possibles qu'avec une réelle diversification de l'économie et l'acheminement des fonds pour la promotion de l'agriculture et un engagement sérieux dans l'industrie, des secteurs qui génèrent des emplois avec une plus grande stabilité.

En plus des investissements dans l'industrie et l'agriculture, elle a dit qu'il était important l'écoulement des produits agricoles vers les villages et villes, pour assurer le fonctionnement d'un réseau de transport efficace dans tout le pays.

La ministre de la Culture a assuré que dans les cinq prochaines années, la femme serait encore plus présente dans les postes de décision et l'accès à l'éducation, en vue d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.

Selon la gouvernante, il y aura plus de politiques d'appui à la jeunesse qui reflètent davantage les attentes, notamment celles relatives à l'accès à l'emploi formel, la stabilité de l'emploi, l'assurance de la qualité de l'éducation.

Elle a appelé les Angolais à préserver la paix, comme l'un des plus grands biens, et à faire face à l'avenir avec l'optimisme qui a toujours caractérisé les Angolais, que ce soit dans la période de la résistance anticoloniale comme la lutte déclenchée par des mouvements de libération.

Carolina Cerqueira a exalté les valeurs comme patriotisme pour dignifier le sang versé par les héros nationaux, inculquant au citoyen la culture à réfléchir davantage sur le bien commun, dans les familles, dans les communautés.

Elle a exhorté la jeunesse angolaise à s'enrôler, afin que chacun puisse remplir son devoir civique d'élire nos dirigeants et les membres du Parlement angolais.