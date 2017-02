Angola: Le drapeau Monument hissé samedi 4 février

Chaque année, le drapeau est hissé sur les dates historiques, notamment le 4 janvier (Journée des Martyrs de la répression coloniale de Baixa de Kassanje), 4 février (Début de la lutte armée de libération nationale), le 8 mars (Journée internationale des femmes) et 4 avril (Journée de la paix et la réconciliation nationale), entre autres.

Pesant 40 kilos et 18 mètres de longueur et 12 de largeur, le Drapeau Monument est soutenu par un mât de 75 mètres de haut, qui peut résister à des vents allant jusqu'à 200 kilomètres et être vu de tous les points de la zone basse de la capitale (Luanda).

