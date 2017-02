Algérie: Lancement prochain d'une consultation nationale sur l'évaluation pédagogique

Le directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des wakfs, Boumediène… Plus »

Mme. Benghabrit procèdera au cours de sa visite dans cette wilaya à l'inauguration et l'inspection de plusieurs infrastructures pédagogiques et sociales dépendant de son secteur, a-t-on noté.

Ce processus lancé depuis 2015 donnera lieu à l'établissement d'un protocole d'action au profit des inspecteurs leur permettant d'accompagner et de former les enseignants pour une meilleure prise en charge des difficultés d'assimilation rencontrés par les élèves, puis la mise en place d'une véritable stratégie nationale de traitement pédagogique, a détaillé la ministre.

Le défi de l'heure ne se limite plus à permettre aux élèves de bénéficier de l'enseignement mais de leur inculquer une instruction de qualité, a encore ajouté Mme. Benghabrit, rappelant que l'Algérie qui est parvenue à réussir le challenge de l'éducation pour tous, s'est engagée dans le cadre de la réforme du système éducatif initié par le président de la République à améliorer les pratiques pédagogiques à l'intérieur de la classe, car l'objectif, a-t-elle ajouté, est d'assurer la "qualité et l'équité" pour tous.

Attestant que "la réussite se traduit par une image positive à ancrer chez l'élève à travers notamment la consolidation de la confiance en soi", Mme.Benghabrit a estimé que l'objectif escompté, à travers ces dispositions et bien d'autres, est de guider le plus grand nombre d'élèves vers la réussite

