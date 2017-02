Algérie: Les agriculteurs appelés à s'organiser et à exploiter les opportunités d'investissement dans le Grand sud

Le directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des wakfs, Boumediène… Plus »

Les autres doléances exposées ont porté sur l'élargissement du soutien de l'Etat pour englober la consommation électrique dans le secteur agricole, la disponibilité des vaccins en quantités suffisantes et en temps opportun, la disponibilité des engrais en quantités nécessaires, la baisse de leurs prix et leur vente directement au profit des agriculteurs.

Kaceb Mohamed, éleveur bovin de son état, s'est ainsi plaint du "prix élevé" de l'aliment du bétail, estimant que la hausse des prix "menace la profession de disparition", avant de revendiquer l'augmentation du soutien accordé à la filière lait et aux fourrages "qui doit être directement accordé aux concernés", parallèlement à l'éradication des "intermédiaires" en matière de fourrages, en accordant de plus grandes quantités aux wilayas du Centre du pays, car ne disposant pas de vastes pâturages.

Après avoir insisté sur l'impératif assainissement du foncier agricole, il a demandé des explications sur la non délivrance de contrats de concession à près de "39.000 agriculteurs à travers le pays, depuis 2010", avant d'appeler les parties concernées à procéder à leur indemnisation financière, du fait qu'ils "ont subi des préjudices à cause de cette situation", a-t-il affirmé.

M. Alioui a également plaidé pour l'impérative ouverture d'une "banque qui facilitera l'obtention de crédits saisonniers aux petits agriculteurs et éleveurs", tout en veillant à la réorganisation des marchés, à leur contrôle et suivi.

