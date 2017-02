Algérie: Décès de Rachid Khelouati, ancien président de la Ligue nationale de football

Le directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des wakfs, Boumediène… Plus »

Son amour pour ce sport l'a conduit en 1995 à présider le premier bureau de la Ligue nationale de football qui a activé pendant deux années avant d'être dissous avec la Fédération algérienne de football (FAF) par le ministère de la Jeunesse et des Sports suite à l'élimination de l'équipe nationale de la course à la Coupe du monde 1998.

Khelouati, qui avait été admis il y a trois jours au Centre hospitalo-universitaire de Beni Messous (Alger) suite à un malaise cardiaque, est l'un des présidents historiques de l'USMA. Il avait présidé le club des "Rouge et Noir" à deux reprises lors des saisons 1976-1977 et 1992-1993.

Alger — L'ancien président de la première Ligue nationale de football (LNF) et de l'USM Alger, Rachid Khelouati, est décédé samedi à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie, ont annoncé le club algérois et la Ligue de football professionnel (LFP).

