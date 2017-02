Algérie: Sport - Ould Ali inaugure et inspecte plusieurs structures sportives à Alger

Le directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des wakfs, Boumediène… Plus »

Cette salle omnisports comporte, entre autres, une tribune destinée aux officiels, aux invités d'honneur et à la presse, six vestiaires et d'autres installations.

Une enveloppe financière de 210 millions DA a été allouée à cette opération qui concerne dans son ensemble l'étude, la réalisation et l'équipement de cette structure destinée à abriter quatre disciplines (basket-ball, handball, volley-ball et arts-martiaux).

A Bordj el Kiffan, le ministre de la Jeunesse et des Sports a inauguré le stade d'athlétisme d'une capacité d'accueil de 1700 places, une enceinte dotée d'une piste de dix couloirs, d'un terrain en gazon naturel, d'une salle de contrôle antidopage et de huit vestiaires avec un total de 160 douches.

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, a procédé samedi à l'inauguration de plusieurs infrastructures sportives dans la wilaya d'Alger dont le stade d'athlétisme de Bordj el Kiffan et la salle OMS d'Ouled Chebel.

