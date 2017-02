Sénégal: Les transports en commun s'améliorent

Bachir Niang, étudiant et passager, est satisfait de son choix. « Les bus sont bien équipés. L'heure où nous partons est vraiment calée et il n'y a pas d'attente », se réjouit-il.

La compagnie nationale de transport promet de vrais horaires de départ et de vraies places assises dans des véhicules neufs et climatisés. Quatre villes sont desservies pour le moment mais le réseau en comprendra bientôt douze. Le bus de 11h à destination de Tivavaoune n'est rempli qu'à moitié mais s'apprête quand même à partir.

Au Sénégal, si vous voulez rejoindre une grande ville au départ de Dakar, il faut s'armer de patience. Il faut tout d'abord se rendre à la gare routière, en banlieue, trouver ensuite le bon véhicule, patienter le temps du remplissage... Un système long et compliqué. L'Etat a donc réfléchi à une autre manière de voyager et propose, depuis le 1er février, des lignes régionales appelées « Sénégal dem dikk ». Un service de transport inter-urbain plus sûr et moins fatigant.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

