Cote d'Ivoire: Audiovisuel - Éric M'Boua présente ses émissions

« Be my guest », présenté par Konnie Touré, est un concept inédit d'émission digitale. Dans le cadre de sa rentrée télévisuelle 2017-2018, Éric M'Boua, responsable du développement de la structure « Galaxie Africa », a animé une conférence de presse, le 2 février, en présence de plusieurs personnalités du milieu de l'audiovisuel.

À cette occasion, il a rappelé les exigences du nouveau contexte de libéralisation du secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire et attiré l'attention sur la nécessité d'offrir aux téléspectateurs des programmes diversifiés et de qualité. Éric M'Boua a présenté son nouveau programme diffusé en télévision et online. « Galaxie Africa tourne son regard sur le continent pour proposer un contenu inspirant, divertissant et original », a-t-il justifié. Avant de faire savoir que les téléspectateurs peuvent déjà découvrir trois émissions.

À savoir « Réussite » qui est un magazine économique de 70 mn diffusé sur Canal+ Afrique et présenté par Élé Asu avec une nouvelle formule pour la saison 4 que les téléspectateurs retrouveront tous les premiers mardis du mois.

« Ça roule », sera le tout nouveau magazine hebdo auto de découverte présenté par Juliette Ba, diffusé tous les samedis à partir de 16 heures 30.

« Be my guest », présenté par Konnie Touré, est un concept inédit d'émission digitale où l'on peut suivre en live une personnalité à la rencontre de sa ville, de son univers et de ses amis pendant 48 heures via les réseaux sociaux. Le responsable de « Galaxie Africa » a aussi insisté sur l'ambition de sa structure de développer la production audiovisuelle en direction des entreprises et des institutions et de mettre l'accent sur la formation professionnelle.