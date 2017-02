Cote d'Ivoire: Poste de Côte d'Ivoire - L'espoir renaît

La situation favorable de la poste s'est construite sous le leadership du ministre de la communication, de l'économie numérique et de la poste, Bruno Koné.

Après des années de léthargie, la poste de Côte d'Ivoire retrouve progressivement son équilibre. C'est du reste l'essentiel du message que Denis Kah Zion, président du conseil d'administration de la société et son directeur général, Isaac Gnamba-Yao, ont adressé, le 1er février, lors de la cérémonie d'échange de voeux entre l'équipe dirigeante et le personnel.

« En termes de perspectives, il faut admettre qu'il y a bien longtemps que la Poste-CI ne s'est pas retrouvée dans des circonstances aussi favorables pour sa relance », a indiqué Denis Kah Zion. Et le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la poste avait raison de le proclamer haut et fort, lors des échanges de voeux avec les structures sous tutelle le 23 janvier dernier, a-t-il poursuivi. « Aujourd'hui, au niveau de La Poste-CI, la vision de l'orientation de l'activité est claire. Un business plan est bien élaboré et couvre tous les pans de l'activité.

Des dispositions sont prises en vue d'un retour progressif des services financiers de La Poste de Côte d'Ivoire et les fonds nécessaires à la relance de l'activité sont disponibles », a assuré le Pca.

La situation favorable de la poste s'est construite sous le leadership du ministre de la communication, de l'économie numérique et de la poste, Bruno Koné, dont le soutien a favorisé la mise en oeuvre du plan de redressement opérationnel et financier ; ce qui a permis de dissiper quelques nuages qui assombrissaient la vie de l'entreprise, a dit Kah Zion.

« Si des succès importants ont été enregistrés en 2016 dans la conduite de notre maison commune, il n'en demeure pas moins que des défis énormes se dressent encore dans notre quête perpétuelle d'une entreprise toujours plus performante et respectée sur la scène postale internationale », a souligné Isaac Gnamba-Yao.

Au nombre de ces défis, l'organisation du congrès mondial de l'Union postale universelle en 2020, la réalisation de l'ambition de la poste de côte d'ivoire d'être « la maison du citoyen, des entreprises et le coursier de l'état», la mise en place de l'adressage et de codes postaux, la restructuration des effectifs et la mise en place des points relais poste.