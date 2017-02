Cote d'Ivoire: Bingerville - La cité CNRA plongée dans le noir depuis le 22 janvier

Les autres dépendant du branchement général souhaitent quant à elles bénéficier de ce nouvel avantage vu que la tutelle éprouve désormais des difficultés pour honorer les factures globales. Agissant ainsi, ils entendent apporter leur contribution étant donné que ce sont eux les principaux consommateurs de ces factures. En attendant, la recherche est interrompue puisque les laboratoires et les bureaux de l'administration ne sont plus fonctionnels.

Ces mêmes sources affirment que, seul le site de Bingerville qui existe depuis 1956 et devenu propriété du Cnra en 1998 est frappé par cette coupure de courant. Lorsqu'on visite les lieux de nuit, on constate tout de même que sur les 32 familles qui y vivent, environ six d'entre elles sont éclairées. La raison est que celles-là ont des branchements autonomes avec une facturation individuelle.

