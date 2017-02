Sénégal: Un embargo sur le Soudan retarde la livraison d'équipements médicaux à Dakar (ministre)

Des entreprises publiques et des associations sénégalaises ont lancé une campagne de collecte de fonds auprès des leurs membres ou employés, dans le but de trouver des moyens financiers suffisants pour la réparation de l'appareil hors d'usage.

Depuis plusieurs semaines, des malades souffrant du cancer ne peuvent plus se faire soigner dans ce centre hospitalier, l'un des plus importants du Sénégal, à cause de la panne de l'appareil de radiothérapie, le seul du genre qui en existe dans le pays.

Le retard de la livraison des équipements commandés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'explique par "des problèmes de transfert de fonds entre Dakar, Khartoum (capitale du Soudan, Ndlr) et la BADEA", a dit M. Bâ à l'émission "Grand jury" de la Radio futurs médias (RFM).

Dakar — L'hôpital Aristide-Le-Dantec de Dakar tarde à se faire livrer une commande d'équipements de radiothérapie à cause d'un "embargo sur les transactions financières en provenance du Soudan", a déclaré, dimanche, le ministre sénégalais de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ.

