Afrique: Finale de la CAN Gabon 2017 - Cameroun-Egypte qui remportera le trophée ? Reactions des acteurs

Le menu du jour ce week end à Libreville est la finale de la 31eme edition de la can Gabon 2017 qui oppose les lions indomptables du Cameroun aux pharaons d'Egypte Dimanche 5 Fevrier au stade de l'amitié d'Angondjé.

La question alimente les commentaires dans tous les foyers, les bistrots de la ville. Des lieux populaires comme Nkembo, Belle vue au milieux huppés de Damas ou la Sabliére, le sujet est sur toutes les levres.

A la une des journaux

A 24h de la confrontation entre les Lions indomptables et les pharaons, c'est le quotidien l'Union qui a trouvé les mots justes dans le titre qui barre sa une " Cameroun-Egypte: a qui le graal ?" Dans une finale indecise qui, de prime abord resiste à tout prognostic scientifique irrefutable. Car si " par deux fois dans le passé (1986 et 2008), les pharaons ont triomphés des lions indomptables, ces derniers portés par une formidable dynamique, disposent des bonnes chances à l'occasion de cette edition"

La parole aux techniciens et acteurs.

Hugo Broos, entraineur du Cameroun "Si on ne gagne pas demain, on rentrera la tete haute à Yaoundé"

"Mes joueurs ont realizes une grosse performance mercredi dernier en battant une equipe qui comptait parmi les favoris de la competition. C'est un reve pour moi et pour mon groupe. J'ai une équipe à qui je peux beaucoup demander.

Même s'ils ne sont pas parfois aptes à le faire, ils vont essayer demain face à l'Egypte. Ce serait penible si on gachait cette opportunuité. Mais si on ne gagne pas demain, on rentrera la tete haute à Yaoundé"

Hector Cuper, entraineur de l'Egypte "Nous sommes venus au Gabon pour rempoter le trophée"

"On se prepare bien pour cette finale. Depuis le debut de la competition, nous avons toujours dit que nous sommes venus au Gabon pour remporter le trophée. J'ai la chance d'avoir des joueurs experimentés.

Depuis le debut de ma carrier d'antraineur, j'ai dispute deux finales et je les ai toutes perdues.

Toute fois, je reste optimiste pour ce match face au Cameroun car, c'est ma grande finales"

Joseph Antoine Bell, consultant "La motivation de la jeune equipe Camerounaise sera un atout"

Face au Ghana, nous avons vus une équipe Camerounaise plus entreprenante et plus offensive.

Je pense que la qualification des lions indomptables en finale est logique et normale après avoir escalade le mur Senagalais.

Cette finale sera tres serrée au regard du jeu produit par les deux equipes. Mais je pense que la motivation de la jeune equipe Camerounaise sera un veritable atout pour ce match decisif"

Essam El Hadary, capitaine de l'Egypte " Notre objectif, ramener le trophée au Caire"

" Nous avons passé sept ans de disette sans prendre part à une phase de finale de la can après notre sacre de 2008face au Cameroun (1-0).

Ironie du sort, dix ans après on se retrouve en finale face au Cameroun qui a une bonne équipe compose de jeunes joueurs qui ont du talent.

Pour cette can-2017, nous nous sommes fixé un objectif : ramener le trophée au Caire"