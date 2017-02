Cameroun/Egypte: CAN 2017 - Cameroun Vs Egypte, qui pour le sacre final ?

Dans ce rendez-vous, trois duels seront déterminants. Dans les buts d'abord, Fabrice Ondoa (Cameroun) et Essam El Hadary (Égypte) sont les deux meilleurs gardiens de la compétition et un titre final passera forcément par une grande prestation du gardien victorieux. Dans le champs, Benjamin Moukandjo, le capitaine et meneur d'homme de sa sélection, sera indirectement opposé à Mohamed Salah, magicien de l'AS Rome et des Pharaons.

Les deux équipes s'affronteront pour la troisième fois en finale de la Coupe d'Afrique des nations de football. Une affiche de retrouvailles qui marque aussi le retour des Egyptiens et des Camerounais au plus haut niveau, après sept années difficiles.

La CAN 2017 referme ses rideaux ce dimanche 05 février avec la finale entre les Lions indomptables du Cameroun et les Pharaons d'Egypte.

