Ghana: Hervé Renard à la tête des Black Stars du Ghana ?

Lié jusqu'en 2018 à la Fédération marocaine qui cherche à le revaloriser afin de blinder son engagement, Hervé Renard (48 ans) suscite l'intérêt prononcé et concret du Ghana. L'ancien coach de Lille et de Sochaux a été ciblé pour assurer la succession d'Avram Grant à la tête des Black Stars. Egalement pisté par des écuries en Chine et en Major League Soccer, le technicien français perçoit actuellement un salaire de près de 56 000 euros par mois, mais cette rémunération doit passer aux alentours de 74 000 euros après sa prochaine revalorisation.

Malgré l'élimination du Maroc en 1/4 de finale de la CAN 2017, Hervé Renard garde toujours sa côte de popularité et bon nombre sont les sélections qui voudraient s'attacher ses prestations. C'est le cas du Ghana qui fait actuellement des yeux doux au tacticien français.

