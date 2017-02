Maroc: Munir Mohamedi - Le Marocain dans le viseur de plusieurs clubs espagnols

Pour rappel, Munir Mohamedi qui est désormais le gardien numéro 1 du temple marocain jouait pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations (CAN) et il fut l'un des meilleurs joueurs de cette édition en réalisant des parades exceptionnelles ce qui a fait de lui l'un des artisans de la qualification mémorable des Lions pour le second tour.

Ses prestations remarquables lors la CAN lui ont valu également d'être courtisé par de prestigieux clubs du championnat espagnol. Selon des médias ibériques, Munir Mohamedi a reçu des offres de la part du Real Betis, Villarreal et Majorque. «Mais les responsables de Numancia ne veulent pas lâcher leur perle. Ils ont demandé le report de toute négociation au sujet d'un éventuel transfert de Munir Mohamedi au moins jusqu'à la fin de la saison», rapporte-t-on.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.