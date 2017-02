L'homme était tout un symbole, une véritable cathédrale de la lutte pour l'instauration de la démocratie au Congo-Kinshasa, sa chère patrie.

Conscient de cela, Jean-Pierre Alumba, délégué de la diaspora au dialogue de la Cité de l'Union Africaine et porte voix des congolais vivants à l'étranger, propose que le lider maximo soit inhumé le 16 février jour de la commémoration de la tristement célèbre marche des chrétiens sous le régime de Mobutu. Quant au lieu de l'enterrement, la Diaspora Congolaise pour le Développement, structure dont il assure la présidence, soutient que la dépouille mortelle du Sphinx ait comme dernière demeure un lieu très mémorable. "Comme lieu, nous proposons que sa dernière demeure puisse se situer à un lieu très symbolique et mémorable - entre le Stade des martyrs, Palais du peuple et les sièges des partis politiques sur enseignement vers le coin devant le siège de l'UNC ou carrément à la 11ième Rue entre le Secrétariat Général de l'UDPS et le Boulevard Lumumba- ", confie-t-il. Par ailleurs, la Diaspora Congolaise pour le Développement dit n'avoir aucune raison de pleurer le Dr. Étienne Tshisekedi.

Ce, parce que des gens comme lui, "on ne les pleure pas. On leur rend hommage, on célèbre leur héritage ", fait remarquer JP Alumba dans une correspondance à la Rédaction du journal La Prospérité. "Nous célébrons sa détermination, sa cohérence dans sa lutte pour un État de droit et son style de vie simple. Il était vraiment *the man on the ground* *the man of the people* Et nous demandons qu'il soit honoré pour la dernière fois dans des conditions dignes de son nom et sa lutte. Donc, dans l'unité, la discipline, l'ordre et la sécurité ", dixit Alumba. Le corps de l'opposant historique est toujours en Belgique où, ce dimanche l'ultime veillée en sa mémoire devrait être organisé. Jusque-là aucun programme officiel des obsèques à Kinshasa n'a été tracé. Mais, il sied de se demander si la proposition de Jean-Pierre Alumba sera prise en compte. L'avenir le révélera.