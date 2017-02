Tunisie: Tennis Coupe Davis - Le pays échoue face à la Suède

La Tunisie est éliminée de la Coupe Davis. Malek Jaziri et ses coéquipiers ont été sortis de la compétition par la Suède. La Tunisie s'est inclinée sur le score de trois victoires à deux face au Suédois.

Ce dimanche, Malek Jaziri a ramené les deux sélections à égalité en remportant son match face à Patrik Rosenholm (531ème au classement ATP) en trois sets (6-3, 6-3 et 6-1). Dans l'après-midi, le duel qui a opposé le tunisien Aziz Dougaz (812) au suédois Isak Arvidsson (569) a tourné à l'avantage de ce dernier après cinq sets et trois heures et quarante-cinq minutes de jeu. Aziz Dougaz a remporté les premier et quatrième sets (7-6 et 6-3), avant de s'incliner dans les trois autres (2-6, 1-6 et 3-6).

Au cinquième set, le score était de trois jeux partout avant que le tunisien ne se fasse breaker et ne laisse filer le point décisif dans ce duel. Pour rappel, Malek Jaziri avait remporté vendredi le premier simple dans cette Coupe Davis, alors qu'Aziz Dougaz avait perdu le sien. Samedi, le double tunisien composé de Malek Jaziri et Anis Ghorbel avait perdu son match face aux suédois.