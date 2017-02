Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - 2 militants de la LUCHA libérés après 45 jours de détention

Interpellés au nombre de huit, six ont été relâchés. Les deux, Nicolas Mbiya et Jean-Paul Mwalaba, ont été transférés au parquet général, accusés d'appartenance à un mouvement insurrectionnel.

Alors qu'ils attendaient la réponse du maire de la ville à leur lettre d'information sur le lancement de la Campagne «Bye Bye Kabila», qui visait à signifier au chef de l'Etat Joseph Kabila la fin de son second et dernier mandat, les jeunes membres de la LUCHA à Mbuji-Mayi ont été débusqués et emmenés par les services de sécurité.

Deux membres au mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA), arrêtés la veille du 19 décembre 2016, ont été libérés le jeudi 2 février à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Au terme de trois audiences, le tribunal de paix de Mbuji-Mayi a déclaré l'action recevable, l'a néanmoins jugé non fondée pour insuffisance des preuves, et par conséquent, a acquitté les deux prévenus.

