Cameroun: CAN 2017 - Rigobert Song encourage les Lions indomptables

Rigobert Song tient à voir les Lions indomptables rentrer au Cameroun avec le trophée de la CAN 2017. En dépit des problèmes de santé qu'il a eus ces derniers temps, l'ancien capitaine des Lions indomptables suit de près ses jeunes frères et leur a fait parvenir un message avant la finale de ce soir contre l'Egypte.

« Je souhaite un très bon match à mes coéquipiers. Je leur transmets le fighting spirit. Je suis de tout cœur avec eux. Pas de but (égyptiens, Ndlr.). Il faut changer l'histoire de 2008. Je me souviens, c'était contre l'Egypte. On avait perdu 1-0 et je me sentais un peu coupable. Je ne veux plus que ça se répète. C'est à eux, les vrais Lions Indomptables qui sont en train de le démontrer au monde entier, de changer l'histoire qui a été prise par les Egyptiens en 2008. Je leur souhaite un très bon match. Magnang est incontournable. J'espère que mon retour au Cameroun pourra nous apporter énormément. Un trophée et le retour du capitaine courage. Bon match à vous les gars », a-t-il dit dans des propos relayés par Camfoot.