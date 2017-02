Burkina Faso/Ghana: CAN 2017 - Ce bronze qui brille comme de l'or

Grâce à 1 but d'Alain Traoré inscrit à la 89e minute, les Etalons du Burkina ont battu les Black Stars du Ghana le samedi 4 février lors du match de classement de la CAN 2017. Ils finissent donc la compétition avec une très belle médaille de bronze.

Fin en apothéose de la CAN, Gabon 2017, pour les Etalons. En effet, ils ont remporté la 3e place aux dépens des Black Stars du Ghana au terme d'un match qu'ils n'ont pas trop maîtrisé.

Ils ont dansé au stade de Port Gentil, ils ont chanté en communion avec leur public à la fin du match. Ils ont oublié la demi-finale perdue face aux Pharaons d'Egypte.

En effet, l'on se demandait comment les joueurs trouveraient la motivation et l'envie de jouer cette petite finale car ce n'est jamais facile de repanser les douleurs d'une demi-finale perdue pour rebondir en match de classement. Duarte avait donc le défi de remotiver sa troupe.

Mais pour qui connaît les Etalons, déterminés à réussir leur CAN et à ne pas prendre cette dernière rencontre pour du beurre, les ressources additionnelles étaient là. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de turn-over avec la titularisation des joueurs clés.

Malgré tout, l'initiative du jeu est restée ghanéenne durant la première partie. Jordan Ayew, Anguieman Badu et Yiadom ont mis la pression sur les cages de Koffi Kouakou.

Et pourtant le Ghana avait laissé quelques cadres au repos (André Ayew, Assamoa Gyan et Atsu). Mais les remplaçants étaient aussi performants que les titulaires.

Dans le groupe Etalons, en l'absence de Razak Traoré, le milieu est confié à Blati Touré qui forme une paire indestructible avec Charles Kaboré.

Devant, Bertho (21e et 53e mn) et Préjuce (41e mn) exercent le pressing. Aristide Bancé 18e et 63e mn, lui, était chargé d'empêcher les relances adverses.

Alain Traoré effectuait le raid devant la surface de réparation à la recherche d'un bon coup franc. C'est d'ailleurs le sociétaire de Kayserispor de Turquie qui va débloquer le match avec un coup de patte de sa gauche magique dont lui seul a le secret (1-0 ; 89e mn). Le stade de Port Gentil vibre pour les Etalons.

La médaille de bronze était toute proche. Il fallait juste tenir les 90 minutes. Et comme tout un symbole, le capitaine du navire burkinabè, Charles Kaboré, qui a récemment annoncé sa retraite internationale, cède sa place à Adama Guira.

Plus rien n'arrivera aux Etalons qui tenaient à offrir cette 3e place à leur peuple. Et que dire de Blati, la bonne pioche de Paulo Duarte et qui a été désigné l'homme du match ? Il a éclaboussé la rencontre de son talent.

A l'image de ce garçon combatif et appliqué, c'est un groupe solidaire et déterminé à réussir des choses qui nous est né ; une vraie alchimie de nouveaux et d'anciens avec comme chef d'orchestre le Portugais Paulo Duarte.

Très beau clap de fin de CAN 2017 pour le Burkina qui efface en même temps la triste page de 2015 en Guinée Equatoriale.

En tout cas, ils étaient peu nombreux, les Burkinabè qui auraient signé vite pour une médaille de bronze en début de compétition. Ce bronze brille vraiment comme de l'or.