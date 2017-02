Gabon: CAN 2017 - Les Lions indomptables envahissent Libreville

Jour de finale de la 31 édition de la Coupe d'Afrique des nations Total, Gabon 2017. L'affiche inédite oppose le Cameroun à l'Egypte, deux formations qui se retrouvent 9 ans plus tard après une dernière finale au Ghana en 2008 et un succès 1-0 des Pharaons.

Et ce dimanche, le ville de Libreville a pris un visage de Douala ou encore Yaoundé à l'heure des matchs des Lions indomptables. Pays voisin et l'une des plus grandes communautés étrangères, les supporters du Cameroun sont les plus nombreux dans les artères de la capitale gabonaise. Taxis et supporters habillés aux couleurs vert, jaune et rouge déjà dans le show dans la ville, le stade d'Angondjé risque d'avoir des allures du stade Ahmadou Ahidjo. Avec des vols annoncés de la compagnie CamAir qui convoient de nouveaux supporters en provenance du Cameroun.

Sans compter sur les personnalités camerounaises qui ont déjà annoncé leur venue pour supporter les Lions indomptables, avec à leur tête l'ancien goléador Samuel Eto'o arrivé ce samedi à Libreville.

Mais les Egyptiens ne comptent pas se laisser compter l'événement. En dehors de la centaine de supporters présents depuis le début du tournoi, une autre vague a pris l'avion ce dimanche du Caire pour la capitale gabonaise. belle ambiance en perspective dans les tribunes.