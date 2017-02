Madagascar: Nanie illustre sobrement 25 ans de scène

Une épopée enchanteresse et mélodieuse à travers un quart de siècle de carrière. Le public du Carlton Anosy y a eu droit hier après-midi, avec Nanie sur scène.

Des retrouvailles très attendues de part et d'autre, Nanie était aussi impatiente que l'étaient ses inconditionnels, venus la retrouver sur la scène du Cartlon Anosy hier. Comme à ses touts débuts, comme si c'était la première fois, c'est ainsi que Nanie a convié le public à fêter avec elle ses vingt-cinq ans de carrière. Une année enrichie de musique, mais par-dessus tout de partage avec ses pairs dans le milieu musical dont elle reste particulièrement fière.

C'est donc le temps d'un dimanche après-midi pluvieux que Nanie a convié ses fans de toujours. En tout, deux générations se sont retrouvées autour d'elle à l'occasion. « Toy ilay voalohany foana » comme il s'intitule sobrement, s'est annoncé comme étant orné de prestige de la part de la chanteuse de PF Productions à l'organisation. Vers 15h30, le rideau s'est levé pour ces retrouvailles avec la chanteuse de « Hir'Aina ». Une marraine et une idole pour la chanteuse, Fanja Andriamanantena officie comme maître de cérémonie en introduisant Nanie. « Pour ma part, je l'ai connu dès son plus jeune âge, et cette artiste qu'elle est devenue, j'en serai éternellement fière », confie-t-elle.

Si d'entrée, la chanteuse souhaitait faire voyager le public au commencement de sa carrière, elle s'est quand même plu à laisser la part belle à ses nouvelles compositions au début du concert.

Redécouverte

Ainsi, c'est avec « Toy ilay voalohany foana », qui en plus d'être l'intitulé du concert, Nanie a fait bon de rappeler au public cette convivialité qu'elle a avec ses fans. Vingt-cinq ans de scène en vingt-cinq chansons en première partie, durant laquelle Nanie a présenté ses nouvelles compositions. Tandis qu'en seconde partie, avec « Niova ianao » en passant par l'incontournable « Hir'Aina » et tant d'autres encore, Nanie a ravi ses fans avec ses plus beaux tubes intemporels.

En troisième partie, elle a valorisé le talent de ses musiciens avec ses chansons plus acoustiques, comme l'enjouée « Tanàna tiako » et « Mpivahiny ». Chaleureuse et proche de ses fans, Nanie s'est à mainte fois plu à chanter avec le public, quitte à être au plus proche de lui. « Je suis contente de revenir et reconnaissante de l'opportunité qui m'est accordée, pouvoir chanter de nouveau pour vous est un instant que je chéris. Tout comme ces vingt-cinq ans que j'ai passé à partager mon art avec vous », affirme Nanie sur scène.

Avec ses amis invités qui ont été tous aussi ravis de ces retrouvailles, à savoir Rija Ramanantoanina, Luk et Mahery, ainsi que Farakely, Nanie forte de sa puissante voix s'est affirmée comme une véritable icône de la musique malgache. Elle rejoindra les provinces, à savoir Mahajanga, Toamasina et Antsirabe lors de son passage au pays.