Cameroun: CAN 2017 - Paul Biya envoie 100 millions de Fcfa aux Lions

En effet le président camerounais Paul Biya a envoyé hier samedi une prime spéciale d'une valeur totale de 100 millions de FCFA aux Lions indomptables et à leur staff technique. Le président camerounais a précisé que cette prime ne fait pas partie des primes prévues pour les joueurs et le staff. Paul Biya sera représenté à cette finale par Dieudonné Samba, conseiller spécial à la présidence de la République.

Le Cameroun affronte dans quelques heures l'Egypte en finale de la CAN 2017. Si au Gabon les supporters des Lions Indomptables sont prêts à donner de la voix pour pousser leur équipe à la victoire finale, la mobilisation se fait aussi au Cameroun pour que Bejamin Moukandjo et ses coéquipiers ramènent le trophée au Pays.

