Afrique du Sud: Le retour de Nkosazana Dlamini-Zuma sur la scène politique sud-africaine

Face à elle, la centrale syndicale Cosatu, alliée historique de l'ANC, a déjà choisi son camp, en offrant son appui au vice-président Cyril Ramaphosa. Les vétérans du parti majoritaire, très remontés contre Jacob Zuma, ne pencheront sûrement pas non plus pour la candidate du président.

Mais on devrait en savoir un peu plus sur son avenir, après le discours à la nation que le président Zuma prononcera dans quelques jours.

Nkosazana Dlamini-Zuma aimerait voir plus de femmes présidentes en Afrique. Elle a noté qu'« il n'y en a qu'une seule aujourd'hui, au Liberia » et que la fin de son mandat approche.

Selon elle, les femmes doivent cesser de se dévaloriser, et devenir « mairesses, ministres ou présidentes, non pour le titre, mais pour travailler et servir ».

Une organisation totalement acquise à sa cause, qui a fait d'elle leur candidate officielle pour prendre la tête du parti et succéder à Jacob Zuma.

