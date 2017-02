Afrique du Sud: Mining Indaba - Le rendez-vous annuel de l'industrie minière dans le pays

Après cinq ans de baisse des cours, le prix des matières premières et notamment des métaux repart à la hausse. De quoi rendre le moral aux professionnels qui participent à partir de lundi au cap en Afrique du Sud au salon des mines africaines, «Mining Indaba».

2017 sera-t-il un tournant pour l'industrie minière ? Depuis plusieurs années, le secteur se portait mal : la production minière et les prix avaient chuté, en raison principalement d'un ralentissement de l'économie chinoise, gros consommateur de matières premières. Le creux de la vague semble enfin passé et, en quelques mois, le prix du fer, du cuivre et de l'étain a nettement augmenté, après cinq ans de déprime des cours mondiaux.

Hausse des cours

Ainsi fin 2016 le fer se vendait deux fois plus cher qu'un an auparavant tandis que le zinc et l'étain enregistraient leur 4eme trimestre de hausse continue. Dans les pays africains qui dépendent pour beaucoup du secteur minier et pour lesquels c'est une source de revenus essentielle, comme la RDC ou l'Afrique du Sud, la baisse ininterrompue des prix a été une période difficile. Ainsi, en Afrique du Sud, l'industrie minière a supprimé 50 000 emplois entre 2012 et 2015, soit 10% des effectifs.

Récemment la Banque mondiale confirmait ce retournement de tendance, anticipant une hausse moyenne des prix des métaux de près de 11%, en forte progression par rapport aux 4% initialement envisagés dans sa précédente estimation. La Banque attribue cette amélioration à une réduction de l'offre et à une reprise de la demande. Un mouvement qui devrait se poursuivre en 2017. Toutefois les analystes invitent à se garder de toute euphorie et s'attendent à un certain tassement du rythme de l'envolée des prix. Ce qui ne signifie pas pour autant recul.