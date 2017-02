Maroc: L'équipe Tsunamiss remporte la troisième édition du Raid Sahraouiya

L'équipe Tsunamiss, composée de Victoria Boulanger et Sofia Belkamel, qui représentent l'Association les Ambassadeurs de l'autisme, a remporté, samedi soir à Dakhla, la troisième édition du Raid solidaire féminin Sahraouiya.

L'équipe de Tsunamiss a été talonnée par deux autres équipes marocaines, à savoir, respectivement, OCP Spirit, composée de Nawal Bassir et Zineb Bennouna et qui soutiennent l'Association des Flambeaux pour le développement et la solidarité, et l'équipe Chams, représentée par le duo Mouna Ennaji et Wissal Mouhsine qui supportent la Fondation Zakoura.

La quatrième position a été remportée par les représentantes de l'Association « Jossour » les sœurs"Sara Rbija et Soukaina Rbija qui malgré leur jeune âge ont fait preuve de courage et ont pu relever les différents défis de l'épreuve.

S'exprimant dans une allocation à cette occasion, la présidente de l'Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle, organisatrice de ce rendez-vous multi-sports placé sous le signe de la solidarité, a fait savoir que cette troisième édition a connu un franc succès en rendant hommage à toutes les participantes qui sont venues manifester leur soutien à la cause caritative.

Elle a de même noté que la prochaine édition s'annonce très prometteuse, précisant que le challenge serait au rendez-vous avec une nouvelle aventure et des défis que les raideuses pourront relever.

De son côté, Mme Aicha Ech-chenna, présidente de l'Association Solidarité Féminine et marraine de la manifestation s'est félicitée de cette manifestation humaine qui vise à soutenir les associations marocaines à concrétiser et à réaliser leurs projets.

"Sahraouiya a pu réaliser en 3 ans ce que j'ai fait en 57 ans, c'est vraiment génial, et j'en suis vraiment fière", a avoué Mme Ech-chenna, en réaffirmant son engagement pour la cause noble et humaine.

Elle a, de même, signalé que Sahraouiya pourrait également constituer une belle expérience pour des participantes en provenance aussi bien d'Afrique que des pays maghrébins, et ce, dans un esprit d'ouverture, d'échange mais surtout de bienfaisance.

Du côté des gagnantes, Sofia s'est félicitée de la performance enregistrée, précisant que la compétition a été très difficile mais que son équipe a pu avoir le dernier mot grâce à de très bonnes conditions physiques et un haut esprit d'équipe.

Sa coéquipière Victoria a remercié le raid Sahraouiya de lui avoir permis de vivre une aventure hors pair pleine de fortes sensations et d'émotions nouvelles grâce à un sport propre qui sert l'action caritative.

Lors de cette cérémonie de clôture marquée par la présence du wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar et des représentants des autorités locales, une dotation financière a été accordée à trois associations, à savoir l'Association des "Amis du Ruban Rose" qui vient en soutien et en accompagnement aux femmes atteintes de cancer du sein, ainsi qu'au profit de "Solidarité Féminine" qui vise à prévenir l'abandon des enfants par la réhabilitation économique et sociale de leur mère, outre l'Association locale Malaïka dédiée aux enfants atteints du cancer.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le raid Sahraouiya, organisé du 30 janvier au 5 février, vise à consolider la place de la femme dans l'action sportive, aussi bien aux niveaux national qu'international.

Cette manifestation multisports est la seule compétition organisée au Maroc qui permet aux femmes engagées de concourir aux épreuves de trail, VTT, canoë, run et bike dans un esprit de solidarité, de challenge et de découverte.