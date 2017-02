Burkina Faso: Commune rurale de Pilimpikou - "Dalobé" fait don aux élèves et enseignants

Toutefois, pour plus d'éclats en faveur du développement de la localité, il a appelé, les fils et les filles du terroir à emboîter le pas aux membres de l'association. De ce fait, il a exhorté les habitants à la cohésion sociale, la solidarité et l'entraide...

Du bilan des actions, le commissaire Sondo a rappelé que l'association a permis à 15 000 élèves de bénéficier de fournitures, de contribuer à la construction d'infrastructures scolaires et d'appuyer les acteurs de l'éducation à la réinsertion des enfants prématurément renvoyés des écoles à travers des formations techniques et professionnelles .

Réagissant à l'occasion sur certaines doléances des acteurs de l'éducation à Pilimpikou, le représentant du ministre en charge de l'éducation a annoncé que son département a prévu la construction de deux collèges d'enseignement général dans la commune, à Kona et à Pilimpikou, ainsi que l'électrification solaire des écoles de Pilimpikou « A » et « B ». Ceci, afin « de mettre les enseignants dans de bonnes conditions de travail ».

Il a ajouté que « si vous avez des infrastructures et que la population n'est pas suffisamment mobilisée pour s'en approprier et les utiliser à bon escient, vous n'atteindrez pas vos objectifs ».

Pour cette édition, les élèves et les enseignants de la commune rurale de Pilimpikou, dans la province du Passoré, ont été les heureux bénéficiaires. Ils ont été gratifiés, à l'occasion, d'un lot de matériels composé de documents, de fournitures scolaires, de sacs et d'aliments.

L'association « Dalobé » a remis, le samedi 4 février 2017 à Pilimpikou, dans la province du Passoré, du matériel à des élèves et enseignants, dans le cadre de sa traditionnelle journée de solidarité et de partage.

