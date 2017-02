Afrique: Des scientifiques confirment l'existence d'un "continent perdu" sous l'île Maurice

Les zircons sont des minéraux qui se produisent principalement dans les granites des continents. Ils contiennent des traces d'uranium, de thorium et de plomb. Du fait qu'ils survivent très bien au processus géologique, ils contiennent un riche dossier de processus géologique et peuvent être datés de façon extrêmement précise.

"Sur les continents, vous trouverez des roches qui ont plus de quatre milliards d'années, mais vous ne trouvez rien de tel dans les océans où de nouvelles roches sont formées", explique M. Ashwal. "Maurice est une île où il n'y a pas de roche vieille de plus de 9 millions d'années, mais en étudiant les roches de l'île, nous avons trouvé des zircons vieux de 3 milliards d'années".

Couvert par de jeunes laves lors des éruptions volcaniques sur l'île, le zircon découvert semble être un morceau minuscule de l'ancien continent, qui s'est détaché de l'île de Madagascar, quand l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique se sont séparés et ont formé l'Océan Indien.

En étudiant le zircon trouvé dans les roches émises par la lave pendant les éruptions volcaniques, Ashwal et ses collègues Michael Wiedenbeck du Centre de recherche allemand pour les géosciences (GFZ) et Trond Torsvik de l'Université d'Oslo, chercheur invité à GFZ, sont arrivés à la conclusion que les restes de ce minéral étaient bien trop vieux pour appartenir à l'île de Maurice.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.