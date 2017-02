Burkina Faso: Union africaine - Minata Samaté et Pascal Bamouni déclinent leurs missions

Minata Samaté et Pascal Bamouni ont rendu hommages au peuple burkinabè et au président du Faso qui a été selon eux, d'un soutien idéfectible pour leur élection à l'UA.

Aussi, d'essayer de recenser les différentes informations sur la nature et sur l'ampleur de la corruption dans nos Etats et donner des conseils aux différents gouvernements.

«Les missions du Conseil consultatif du Burkina Faso sur la corruption c'est essentiellement de faire la promotion, et d'encourager l'adoption et l'application des mesures de lutte contre la corruption sur le continent africain.

Et, pour le respect de la Charte de l'Union africaine sur la gouvernance et les élections, il faut qu'ensemble nous nous battions pour que chaque pays puisse intégrer cette Charte dans sa législation nationale ; qu'il n'y ait plus de réfugiés suite à une élection mal menée, qu'on ait plus de violation de droits de l'Homme à un manque de démocratie. Egalement, nous allons nous battre pour la promotion genre et les personnes déplacées d'une manière générale », a indiqué Mme Samaté.

Minata Samaté/Cessouma et Pascal Bamouni ont été respectivement élus Commissaire aux affaires politiques et membre du conseil consultatif sur la corruption à l'Union africaine (UA) lors du récent sommet de l'institution pour les cinq prochaines années.

