Algérie: Campagne internationale pour le climat - Quinze projets algériens sélectionnés

Le tri sélectif à la source des déchets ménagers figure parmi les grandes actions réalisées à Oran depuis la signature de l'accord, en plus de la création d'une unité pilote de compostage des déchets verts et organiques en partenariat avec la Direction de l'environnement et l'EPIC CET (Centre d'enfouissement technique).

Ses trois domaines d'intervention sont "la gestion et la valorisation des déchets", "l'efficacité énergétique" et "les énergies renouvelables".

La wilaya d'Oran qui s'attelle aux préparatifs des Jeux méditerranéens qu'elle accueillera en 2021, a ainsi mandaté le R20 pour explorer les possibilités et opportunités de développement de plusieurs opérations au sein de la région, dont celle intitulée "Jeux méditerranéens neutres en carbone" (village et complexes olympiques), fait-on savoir de même source.

Ces projets portent sur la réalisation d'infrastructures faiblement émettrices de dioxyde de carbone (CO2) et touchent à divers domaines tels ceux de la gestion durable des déchets, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Agissant en coordination avec les collectivités territoriales et les institutions publiques au niveau national, le "R20 Med" a identifié au total 24 projets, dont 15 ont été finalement retenus par les organisateurs pour leur impact positif sur l'environnement et au plan socio-économique.

Oran — Quinze projets algériens ont été sélectionnés au titre d'une campagne internationale pour le climat, a-t-on appris dimanche à Oran du responsable de la communication du Bureau "R20 Med" assurant la représentation méditerranéenne de l'Organisation non gouvernementale (ONG) R20 (Regions of climate action).

